Це близько 90 тисяч ліжкомісць для хворих на коронавірусну хворобу.

Медична система України має три хвилі лікарень у разі можливого погіршення епідемічної ситуації через COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр‑міністр Денис Шмигаль заявив під час Години запитань до уряду в парламенті.

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"Ми активно готуємо лікарні та нашу медичну систему. Маємо три хвилі медзакладів, близько 90 тисяч ліжкомісць для хворих на коронавірус. Перша хвиля лікарень - це понад 35 тис. ліжок, які практично на 100% забезпечені киснем. Маємо напрацьовані та ефективні протоколи лікування, а також інноваційні ліки проти COVID-19", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, з 23 вересня в Україні встановлено "жовтий" рівень епіднебезпеки.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Леся Лещенко