Також Комаровський розповів, як можна справитися з однією з найпоширеніших проблем у літньому віці.

Природою передбачено кілька цілком робочих способів, за допомогою яких будь-яка людина змогла б продовжити своє перебування у матеріальному світі. Причому якості життя це теж стосується.

Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав два способи, як продовжити своє життя.

Фізичні навантаження

За словами медика, насамперед потрібно не забувати про фізичні навантаження. Людський організм, сам по собі досить лінивий. В результаті, коли людина зменшує фізичні навантаження і починає вести малоактивний спосіб життя, багато захисних реакцій організму відключаються. Підсвідомість просто думає, що в них немає потреби.

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"Добре – фізичні навантаження. Дефіцит фізичних навантажень, як тільки ви перестаєте рухатися, еволюція або боженька отримує сигнал: ця людина не рухається, вона еволюції не потрібна. Якщо ви перестаєте займатися сексом, ви природі теж не потрібні. Тому тріпайтеся до останнього. Потрібно щось із собою робити, треба себе змушувати, зрештою. Це сигнали", – пояснив Комаровський.

Емоції

Друга запорука вашого здоров'я, на думку Комаровського, це ваш емоційний стан. Лікар стверджує, що потрібно максимально оточувати себе приємними людьми, і захищати від тих, хто пробуджує в вас негатив. Якщо вдома виникають проблеми з близькими людьми, це означає, що потрібно терміново в них розібратися та щось змінити.

"Друге, найскладніше, але дуже важливе: оточувати себе хорошими людьми. Якщо у вас вдома суцільне з'ясування стосунків і мордобій, міняйте. Краще жити на орендованій квартирі, але не зустрічатися щодня з людиною, яка тебе не любить, ненавидить, з якою у тебе конфлікти, – це дуже шкідливо для здоров'я. Це викиди адреналіну, спазми судин, це жахливо. Ніякими грошима не можна виправдати хама-начальника. Тому я ще раз наголошу: коли на людину, яка виконує повсякденну роботу, скажімо, військовослужбовця, відкриває рота офіцер – це приниження людської гідності. Коли на тебе кричить дружина, ти можеш піти. А коли на тебе відкриває рота великий начальник на дорозі, ти не можеш його послати. Ці ситуації дуже неприємні", – резюмував Комаровський.

Також Комаровський розповів, як можна справитися з однією з найпоширеніших проблем у літньому віці - підвищеним тиском, який є у 90% населення старше 60 років.

"Треба знати, що з цим робити. Наприклад, людина приходить додому, а в неї болить голова. Вона думає: напевно, у мене підвищений тиск. Ви повинні знати, що у підвищеного тиску немає симптомів, головний біль — це не симптом підвищеного тиску. Через головний біль може підвищитися тиск, але не навпаки. Людина міряє тиск, бачить там трохи підвищений, ковтає якусь таблетку і сидить чекає. За півгодини міряє — знову підвищений, п'є ще пігулку. Ще через час викликає "швидку", вона робить йому укол, кудись везе, все це разом починає діяти, у людини різко знижується тиск, і це різко збільшує ризик ішемічного інсульту. Що робити? Якщо у вас високий тиск, ви повинні лягти й полежати. І все. А вранці треба зв'язатися із сімейним лікарем", - радить Комаровський.

Раніше, як писав УНІАН, Комаровський назвав головні відмінності штамів "Дельта" і "Омікрон". Медик вважає, що "Омікроном" перехворіє швидше за все весь світ, оскільки він більш заразний.

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