В Україні за добу виявили 11 960 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1088 дітей та 207 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Крім цього, за добу зафіксовано 557 летальних випадків, госпіталізували 3629 осіб, одужали 26 160 людей.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 450 341 особа;
- одужало – 2 972 192 особи;
- летальних випадків – 86 532;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 917 165.
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Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1592;
Вінницька область – 608;
Волинська область – 530;
Дніпропетровська область – 419;
Донецька область – 666;
Житомирська область – 214;
Закарпатська область – 409;
Запорізька область – 760;
Івано-Франківська область – 281;
Київська область – 704;
Кіровоградська область – 135;
Луганська область – 229;
Львівська область – 417;
Миколаївська область – 406;
Одеська область – 287;
Полтавська область – 905;
Рівненська область – 485;
Сумська область – 384;
Тернопільська область – 231;
Харківська область – 613;
Херсонська область – 257;
Хмельницька область – 586;
Черкаська область – 557;
Чернівецька область – 152;
Чернігівська область – 133.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
За листопад в Україні було зроблено майже 7,1 млн щеплень проти COVID-19. Зокрема, за останній день місяця, 30 листопада, були вакциновані 233 тис. 471 людина. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Facebook.
Вчора першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали 76 тис. 979 людей, повністю імунізовані – 156 тис. 492 людини.
З вакцинальної кампанії в Україні щеплені 13 млн 468 тис. 635 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 млн 279 тис. 127 людей. Загалом медики провели 24 млн 747 тис. 760 щеплень.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.covid19.gov.ua.