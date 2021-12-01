Найбільша кількість виявлених випадків захворювання зареєстрована у Києві.

В Україні за добу виявили 11 960 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1088 дітей та 207 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Крім цього, за добу зафіксовано 557 летальних випадків, госпіталізували 3629 осіб, одужали 26 160 людей.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 450 341 особа;

одужало – 2 972 192 особи;

летальних випадків – 86 532;

проведено ПЛР-тестувань – 15 917 165.

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1592;

Вінницька область – 608;

Волинська область – 530;

Дніпропетровська область – 419;

Донецька область – 666;

Житомирська область – 214;

Закарпатська область – 409;

Запорізька область – 760;

Івано-Франківська область – 281;

Київська область – 704;

Кіровоградська область – 135;

Луганська область – 229;

Львівська область – 417;

Миколаївська область – 406;

Одеська область – 287;

Полтавська область – 905;

Рівненська область – 485;

Сумська область – 384;

Тернопільська область – 231;

Харківська область – 613;

Херсонська область – 257;

Хмельницька область – 586;

Черкаська область – 557;

Чернівецька область – 152;

Чернігівська область – 133.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

За листопад в Україні було зроблено майже 7,1 млн щеплень проти COVID-19. Зокрема, за останній день місяця, 30 листопада, були вакциновані 233 тис. 471 людина. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Facebook.

Вчора першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали 76 тис. 979 людей, повністю імунізовані – 156 тис. 492 людини.

З вакцинальної кампанії в Україні щеплені 13 млн 468 тис. 635 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 млн 279 тис. 127 людей. Загалом медики провели 24 млн 747 тис. 760 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автори: Ірина Погоріла, Тетяна Герасименко