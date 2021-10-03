За весь час пандемії у країні захворіли 2 455 189 людей.

За добу 2 жовтня 2021 року в Україні підтвердили ще 7 967 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема у 822 дітей та 88 медпрацівників.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Окрім того, 126 осіб за добу померли. 3 300 людей було госпіталізовано із підтвердженим діагнозом або підозрою. 1 483 - одужали.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1 073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях.

Читайте такожУкраїна повністю переходить на електронні лікарняні2 жовтня в Україні зробили 53 814 тестувань на коронавірус SARS-CoV-2, зокрема, методом ПЛР - 28 290, методом ІФА - 4 574, досліджень експрес-тестами на антиген - 20 950.

За весь час пандемії у країні захворіло 2 455 189 людей. 2 263 407 одужали, 56 775 померли.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація в Україні

За добу 2 жовтня в Україні вакциновано проти COVID-19 52 990 людей. Одну дозу отримали 28 800, повністю імунізовані - 24 190 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 7 173 270 людей, з них отримали одну дозу - 7 173 268 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 5 755 315 людей (зокрема, двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 928 583 щеплення.

Раніше, за добу 1 жовтня в Україні було підтверджено 11 809 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1 104 дитини та 235 медпрацівників.

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Автор: Катерина Комолова