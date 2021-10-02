За весь час пандемії в Україні захворіли 2 447 222 людини.

Станом на ранок 2 жовтня в Україні підтвердили ще 11 809 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1 104 дитини та 235 медпрацівників.

Про це повідомляє у Telegram Коронавірус_інфо.

2 692 хворих госпіталізували з ускладненнями коронавірусу, 203 людини померли, водночас 3 469 одужали.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 447 222 людини, з них 2 261 924 одужали, а 56 649 померли.

Читайте такожУ МОН розповіли про ситуацію з вакцинацією освітянЗа останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1159), Львівській (1102), Дніпропетровській (965), Одеській (762) та Запорізькій (692) областях.

Коронавірус в Україні

Станом на 1 жовтня в Україні виявили 12 034 нові випадки COVID-19. Також за добу було госпіталізовано 2637 осіб; зафіксовано 172 летальних випадки; одужали 3264 особи.

Коронавірус у Києві: що відомо

. У Києві минулої доби зареєстрували 534 нових випадків COVID-19, від ускладнень померли 22 особи. Про це повідомляється на Facebook-сторінці міського голови Віталія Кличка.

"534 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 235 тис. 596)", - зазначається у повідомленні.

Серед виявлених учора хворих 299 жінок віком від 18 до 90 років, 172 чоловіки віком від 18 до 87 років, 36 дівчаток від 2 до 17 років і 27 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

Також минулої доби зареєстровано 22 летальних випадки від ускладнень коронавірусної хвороби. Загалом з початку пандемії померли 5 тис. 428 киян.

Крім того, вчора госпіталізували 81 хворого, 151 з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

138 киян подолали захворювання, загалом з початку пандемії - 221 тис. 376.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (103), Деснянському (73) та в Святошинському (67) районах.

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Автори: Вікторія Токарєва, Віолетта Орлова