Відповідний закон парламент ухвалив 4 листопада.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Так, 5 листопада відповідний закон №5460 було спрямовано президенту, того ж дня документ "повернуто з підписом від президента".

4 листопада Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект щодо внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік", який передбачає виділення додаткових 800 млн грн на проектування та встановлення кисневих станцій.

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Коронавірус в Україні

В Україні за добу виявили 26 488 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1654 дитини та 488 медпрацівників.

Понад 11 млн українців вже отримали одну дозу вакцини від COVID-19. Як повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, з початку вакцинальної кампанії щеплено 11 млн 086 тис. 047 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 млн 762 тис. 884. Загалом проведено 18 млн 848 тис. 929 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Віталій Саєнко