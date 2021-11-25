У чоловіка діагностували тромбоз артерії нижніх кінцівок.

На Рівненщині у Вараській багатопрофільній лікарні пацієнту, якому понад 60 років, ампутували ноги через ускладнення від COVID-19.

Про це повідомляється на сторінці медзакладу у Facebook.

"У пацієнта діагностували тромбоз артерії нижніх кінцівок без паталогічного атеросклеротичного фону, викликаний лише захворюванням COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Операцію за участі лікаря-хірурга з Німеччини Ульріха Бьокмана провели, щоб врятувати життя чоловіка.

Читайте такожВ Одеському музеї донори за кілька годин здали майже 15 літрів кровіЛікарі наголосили, що COVID-19 викликає тромбування дрібних і крупних судин в різних ділянках тіла.

"Коронавірус, окрім легень, уражає ще й судини. У судинах утворюється згусток крові і він закупорює постачання крові до органів. Найчастіше такі тромби, які неможливо видалити, утворюються в кінцівках чи кишківнику. Потім виникає некроз і можливе зараження інфекцією всього організму. Підступність полягає ще й в тому, що тромбоз, як ускладнення, трапляється не тільки в розпалі хвороби, а й після повного одужання. Тому після виписки з лікарні, важливо бути на постійному контролі у сімейних лікарів", - радять медики.

Раніше повідомлялося, що проблеми із серцево-судинною системою виникають у близько 20% госпіталізованих хворих на COVID-19.

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Автор: Світлана Макринська