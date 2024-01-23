Йдеться про субваріант штаму коронавірусу "Омікрон".

В Україні станом на січень 2024 року зареєстровано 9 випадків нового субваріанту штаму коронавірусу "Дженні".

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Там нагадали, що вперше цей субваріант виявили у США у вересні 2023 р., після - в інших країнах світу, зокрема Індії, Китаї, Великій Британії.

ВООЗ класифікувала його як субваріант, який "представляє інтерес", через "його швидке поширення". За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) станом на 5 січня 2024 р. на JN.1 припало приблизно 62% усіх варіантів SARS-CoV-2, що циркулюють.

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"У січні у пʼяти областях виявили девʼять випадків субваріанту коронавірусу JN.1 "Дженні", які підтвердили у Національній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України. Три випадки на Сумщині, по два - у Волинській та Черкаській областях та по одному - у Рівненській і Запорізькій областях. Вірус SARS-CoV-2 постійно мутує та ухиляється від імунної відповіді - тобто швидше вражає ослаблений імунітет, тож захворіти можуть навіть раніше вакциновані", - кажуть в МОЗ.

Водночас заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін акцентує, що набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби. "Тому людям, які не завершили курс вакцинації проти COVID-19, та особам з групи ризику важкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та зробити щеплення", - зазначив він.

За словами Кузіна, серед захворілих в Україні лише одна із девʼяти людей мала два щеплення проти COVID-19. За клінічними симптомами медики зафіксували середній або легкий перебіг захворювання, лише одна людина була госпіталізована до лікарні. Вік пацієнтів віком 27-73 роки.

Світ досі вмирає від коронавірусу - останні новини

Гендиректор ВООЗ Тедрос Гебрейесус повідомив, що в грудні 2023 року було зареєстровано майже 10 тис. випадків смерті від коронавірусу, а кількість госпіталізацій різко зросла.

З початку епідемічного сезону (жовтень 2023) в Україні зафіксовано 595 летальних випадків захворювання на COVID-19, водночас понад 12 млн українців не отримали бустерне щеплення.

З початку епідсезону було зафіксовано 122 тис. 81 випадок захворювання на COVID-19.

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