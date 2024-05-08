Раніше суд визнав, що вакцина Covishield може спричиняти рідкісні побічні ефекти для здоров'я.

Британсько-шведська компанія AstraZeneca заявила у вівторок, що ініціювала вилучення своєї вакцини проти COVID-19 у всьому світі. Як пише Reuters, компанія також заявила, що продовжить відкликати ліцензії на продаж вакцини Vaxzevria в Європі.

Офіційною причиною таких дій у компанії називають падіння попиту. У компанії заявили, що вакцину більше не виробляють і не постачають, її замінили оновлені вакцини, які борються з новими варіантами.

"Оскільки вже було розроблено кілька варіантів вакцин проти COVID-19, існує надлишок доступних оновлених вакцин", — йдеться у повідомленні компанії.

Однак раніше виробник ліків визнав у судових документах, що вакцина викликає рідкісні і небезпечні побічні ефекти для здоров'я.

Як повідомляє Telegraph, заявка фірми на відкликання вакцини була подана 5 березня і набула чинності 7 травня.

Скандал із вакциною від AstraZeneca

Фармацевтичний гігант AstraZeneca визнав, що широко використовувана вакцина проти COVID під брендом Covishield може спричиняти рідкісні побічні ефекти. Зокрема йдеться про утворення тромбів і зниження рівня тромбоцитів.

""Після вакцинації цією вакциною було зареєстровано дуже рідкісне побічне явище, що називається синдромом тромбозу з тромбоцитопенією, що включає незвичайні та важкі явища згортання крові, пов'язані з низьким рівнем тромбоцитів", - зазначали у ВОЗ.

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