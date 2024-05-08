Британсько-шведська компанія AstraZeneca заявила у вівторок, що ініціювала вилучення своєї вакцини проти COVID-19 у всьому світі. Як пише Reuters, компанія також заявила, що продовжить відкликати ліцензії на продаж вакцини Vaxzevria в Європі.
Офіційною причиною таких дій у компанії називають падіння попиту. У компанії заявили, що вакцину більше не виробляють і не постачають, її замінили оновлені вакцини, які борються з новими варіантами.
"Оскільки вже було розроблено кілька варіантів вакцин проти COVID-19, існує надлишок доступних оновлених вакцин", — йдеться у повідомленні компанії.
Однак раніше виробник ліків визнав у судових документах, що вакцина викликає рідкісні і небезпечні побічні ефекти для здоров'я.
Як повідомляє Telegraph, заявка фірми на відкликання вакцини була подана 5 березня і набула чинності 7 травня.
Скандал із вакциною від AstraZeneca
Фармацевтичний гігант AstraZeneca визнав, що широко використовувана вакцина проти COVID під брендом Covishield може спричиняти рідкісні побічні ефекти. Зокрема йдеться про утворення тромбів і зниження рівня тромбоцитів.
""Після вакцинації цією вакциною було зареєстровано дуже рідкісне побічне явище, що називається синдромом тромбозу з тромбоцитопенією, що включає незвичайні та важкі явища згортання крові, пов'язані з низьким рівнем тромбоцитів", - зазначали у ВОЗ.