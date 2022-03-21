Існує проблема з логістикою, оскільки сьогодні досить складно розвозити препарати через обстріли та бойові дії.

В Україні близько 10 тисяч аптек відновили роботу, фармацевтичні заводи працюють.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Заклади охорони здоров'я продовжують отримувати кошти у рамках Програми медичних гарантій. Ми не зупинили цю програму, ми її переформатували... Ми також запустили окремі пакети", - зазначив він.

Зокрема, вчора уряд схвалив пакет збереження кадрового потенціалу, який перенаправить кошти до тих закладів охорони здоров'я, в яких, за розрахунками, не вистачає грошей, щоб платити медичним працівникам заробітну плату.

"Зараз відновили роботу вже близько 10 тис. аптечних закладів. Розраховуємо, що до кінця тижня цих аптечних закладів вже буде понад 12 тис. Заводи наші фармацевтичні працюють... Є проблема з логістикою, оскільки сьогодні досить складно розвозити препарати через те, що відбуваються обстріли та ведуться бойові дії", - пояснив міністр.

Він додав, що наразі влада разом із міжнародними організаціями працює над організацією постійних гуманітарних коридорів, через які можна доставляти лікарські засоби та вкрай важливі життєві ліки, зокрема, інсуліни та інші.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України заборонило продаж та застосування лікарських засобів, виготовлених у Білорусі.

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