Чоловік не втрачає позитив і каже, що він - як і Україна - переможе.

У 53-річного Олега виявили злоякісну пухлину, саме коли він проходив військове навчання і збирався поїхати на фронт.

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

"Водій за професією, 53-річний Олег саме проходив військове навчання. Час від часу він відчував, наче втрачає контроль над рукою. Коли ж якось не зміг потрапити нею по ручці коробки передач, занепокоївся і звернувся до лікарні Святого Луки Першого медоб'єднання Львова. Причину – пухлину – виявили одразу", - розповідають медики.

Лише за три тижні пухлина зросла до гігантських розмірів - 8 сантиметрів. Це сталося саме тоді, коли чоловік збирався їхати на фронт. Єдиний шлях до одужання – термінова і дуже складна операція. На щастя, вона пройшла успішно. Тепер на чоловіка чекає лікування в онкологічній лікарні.

"Дістатися до новоутвору через його розташування було непросто, але нашим нейрохірургам завдяки сучасному мікрохірургічному обладнанню це вдалося. Зараз Олег відновлюється після операції і налаштовується до курсу лікування в онкологічній лікарні. Хоч, на жаль, пухлина і виявилася злоякісною, цей чоловік вражає своїм позитивом. Каже, що він - як і Україна - переможе!", - зауважують у Першому медичному об'єднанні Львова.

Як писав УНІАН, заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала українців не оприлюднювати інформацію про лікарні, в яких лікують військовослужбовців.

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