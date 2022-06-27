Через пухлину у жінки погрубішав голос, а на обличчі почало рости волосся.

Львівські лікарі врятували жінку, яка не помітила у себе 15-сантиметрову пухлину наднирника, знехтувавши рекомендацією лікаря зробити УЗД.

Новоутворення почало "перетворювати" 29-річну Діану із Луцька на чоловіка, розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова.

Жінку тривалий час турбували гормональні зміни: її голос погрубішав, на обличчі почало рости волосся, а часті зміни в настрої нагадували "американські гірки". Після першого візиту до лікаря Діана знехтувала УЗД, у зв'язку з чим ситуація погіршилася.

"Лікар, до якого раніше зверталася Діана, призначив обстеження, однак вона знехтувала УЗД, а відтак – можливістю вчасно діагностувати пухлину. Лише, коли місяць тому вона почала впадати в депресію, Діана вирішила повністю обстежитися і була приголомшена – у неї пухлина наднирника. Саме вона була причиною гормонального збою в організмі жінки", – розповіли у медоб'єднанні.

15-сантиметрова пухлина, про існування якої Діана не здогадувалась, не дозволяла їй завагітніти. Єдиним виходом було видалення пухлини. Операцію, що тривала понад 4 години, жінці провели медики лікарні Святого Луки.

"Пухлину пацієнтці видалили лапароскопічно, тобто, через маленький розріз. Через великий розмір новоутворення – 15 см, що для пухлин наднирника рідкість – орган зберегти, на жаль, не вдалося", – повідомили медики.

Пухлина виявилася доброякісною. Наразі пацієнтка проходить реабілітацію. Коли гормональний стан стабілізується, лікарі зможуть дозволити Діані завагітніти.

Як повідомляв УНІАН, у Львові офтальмологи обласної дитячої лікарні "Охматдит" дістали з ока 3-річної дівчинки 10-сантиметрового гельмінта.

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