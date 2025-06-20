Вони можуть спричиняти серйозні ускладнення - передусім у дітей.

За інформацією Центру громадського здоров'я, протягом перших чотирьох місяців цього року в Україні зафіксували близько 16 тисяч випадків гострих кишкових інфекцій.

У офіційному Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я застерігають, що в теплу пору року такі нфекції трапляються особливо часто. Основними шляхами зараження є вживання неякісної їжі чи води, купання в забруднених водоймах, а також нехтування правилами гігієни - зокрема, недостатнє миття рук або користування забрудненими побутовими предметами.

Збудники кишкових інфекцій найчастіше трапляються в сирому м'ясі, яйцях, непастеризованому молоці, морепродуктах, а також у немитих овочах і фруктах. Особливу небезпеку становлять готові страви, молочні продукти, яйця та кондитерські вироби - саме вони часто є джерелом зараження. Негайно зверніться до лікаря, якщо у вас з'явилися такі симптоми:

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сухість у роті та горлі;

підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;

переймоподібні болі в животі;

незначне сечовипускання або його відсутність.

Інші хвороби в Україні

Нагадаємо, у всесвітній день боротьби з діабетом Міністерство охорони здоров'я розповідало про наслідки цієї хвороби, а також давало поради, які можуть допомогти уникнути її.

А на початку весни Всесвітня організація охорони здоров'я била на сполох через зростання захворюваності на кір у Європі та Центральній Азії.

За даними організації, у 2024 році лікарі зафіксували 127 350 випадків інфікування у регіоні, тоді як загалом у світі зареєстрували 359 521 випадок.

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