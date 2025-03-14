Найбільше випадків цієї хвороби у 2024 було зареєстровано у Румунії.

Захворюваність на кір у Європі та Центральній Азії минулого року зросла в два рази порівняно з 2023 роком. Про це попередили Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та ЮНІСЕФ, передає Sky News.

Зазначається, що у 2024 році в регіоні було зареєстровано 127 350 випадків інфікування, що є найвищим показником з 1997 року. Це близько третини від загальної кількості випадків у світі, яка минулого року становила 359 521.

Понад 40% випадків у Європі - це діти віком до п'яти років, тому обидві глобальні організації закликали до термінових дій для підвищення рівня вакцинації.

Відео дня

За інформацією організацій, у 2023 році півмільйона дітей у регіоні не отримали першу дозу вакцини (MCV1), яка має бути надана в межах планової імунізації.

"Вважається, що дві дози вакцини проти кору на 97% ефективно запобігають захворюванню, яке зазвичай вражає дихальну систему і призводить до таких симптомів, як лихоманка, кашель, нежить і висип", - додають у Sky News.

Крім того, понад половина випадків захворювання в Європейському регіоні довелося лікувати у медзакладі, а 38 людей померли.

"Кір повернувся, і це тривожний сигнал. Без високого рівня вакцинації неможливо забезпечити безпеку здоров'я... Вірус кору ніколи не відпочиває - і ми теж не можемо", - зазначив директор Європейського бюро ВООЗ д-р Ханс Клюге.

Повідомляється, що в 2024 році найбільше хворих на кір було зафіксовано в Румунії, а саме 30 692 особи. На другому місці був Казахстан з 28 147 особами.

За словами британських чиновників, минулого місяця в країні було зареєстровано понад 200 випадків кору, а також очікується, що їх буде набагато більше.

Своєю чергою у ВООЗ та ЮНІСЕФ кажуть, що кількість випадків кору в регіоні загалом знижується з 1997 року, коли було зареєстровано 216 тисяч випадків, досягнувши мінімуму в 4440 випадків у 2016 році.

Нагадаємо, що кір є одним з найбільш заразних вірусів для людини. Під час серйозних випадків ця інфекція може викликати ускладнення, а саме пневмонію, енцефаліт, зневоднення та сліпоту.

Вірус кору поширюється під час кашлю та чхання, а також тісних особистих контактів. Він є активним та живе у повітрі або на інфікованих поверхнях протягом кількох годин.

Відомо, що інфікована людина здатна передавати вірус за чотири дні до та за чотири дні після появи у неї висипу.

Конкретного лікування від кору немає, тому найкращим захистом від нього є вакцинація. В Україні можна зробити комплексну вакцину від кору, паротиту і краснухи (КПК).

За інформацією Центру громадського здоров'я, вона є безпечною, ефективною та захищає від вірусу.

Інші новини про здоров'я

Раніше УНІАН розповів про всі пільги для людей з інвалідністю у 2025 році в Україні. Деякі люди не знають про свої права і не користуються законними знижками, хоча вони завжди доступні.

Також повідомлялось, що вчені знайшли нове джерело антибіотиків. За їхніми словами, таке відкриття може кардинально змінити лікування інфекційних захворювань.

Вас також можуть зацікавити новини: