Захворюваність на кір у Європі та Центральній Азії минулого року зросла в два рази порівняно з 2023 роком. Про це попередили Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та ЮНІСЕФ, передає Sky News.
Зазначається, що у 2024 році в регіоні було зареєстровано 127 350 випадків інфікування, що є найвищим показником з 1997 року. Це близько третини від загальної кількості випадків у світі, яка минулого року становила 359 521.
Понад 40% випадків у Європі - це діти віком до п'яти років, тому обидві глобальні організації закликали до термінових дій для підвищення рівня вакцинації.
За інформацією організацій, у 2023 році півмільйона дітей у регіоні не отримали першу дозу вакцини (MCV1), яка має бути надана в межах планової імунізації.
"Вважається, що дві дози вакцини проти кору на 97% ефективно запобігають захворюванню, яке зазвичай вражає дихальну систему і призводить до таких симптомів, як лихоманка, кашель, нежить і висип", - додають у Sky News.
Крім того, понад половина випадків захворювання в Європейському регіоні довелося лікувати у медзакладі, а 38 людей померли.
"Кір повернувся, і це тривожний сигнал. Без високого рівня вакцинації неможливо забезпечити безпеку здоров'я... Вірус кору ніколи не відпочиває - і ми теж не можемо", - зазначив директор Європейського бюро ВООЗ д-р Ханс Клюге.
Повідомляється, що в 2024 році найбільше хворих на кір було зафіксовано в Румунії, а саме 30 692 особи. На другому місці був Казахстан з 28 147 особами.
За словами британських чиновників, минулого місяця в країні було зареєстровано понад 200 випадків кору, а також очікується, що їх буде набагато більше.
Своєю чергою у ВООЗ та ЮНІСЕФ кажуть, що кількість випадків кору в регіоні загалом знижується з 1997 року, коли було зареєстровано 216 тисяч випадків, досягнувши мінімуму в 4440 випадків у 2016 році.
Нагадаємо, що кір є одним з найбільш заразних вірусів для людини. Під час серйозних випадків ця інфекція може викликати ускладнення, а саме пневмонію, енцефаліт, зневоднення та сліпоту.
Вірус кору поширюється під час кашлю та чхання, а також тісних особистих контактів. Він є активним та живе у повітрі або на інфікованих поверхнях протягом кількох годин.
Відомо, що інфікована людина здатна передавати вірус за чотири дні до та за чотири дні після появи у неї висипу.
Конкретного лікування від кору немає, тому найкращим захистом від нього є вакцинація. В Україні можна зробити комплексну вакцину від кору, паротиту і краснухи (КПК).
За інформацією Центру громадського здоров'я, вона є безпечною, ефективною та захищає від вірусу.
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