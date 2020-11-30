У випробуванні препарату взяли участь понад 30 тисяч осіб, більшість з них перенесли вакцинацію без будь-яких помітних наслідків.

Вакцина від коронавірусу американської компанії Moderna показала ефективність препарату на рівні 100% при тяжкому перебігу COVID-19.

Про це йдеться в прес-релізі на сайті компанія.

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В інших випадках ефективність вакцини склала 94,1 %, вказується в повідомленні.

У випробуванні препарату взяли участь понад 30 тисяч осіб, більшість з них перенесли вакцинацію без будь-яких помітних наслідків.

"Цей позитивний первинний аналіз підтверджує здатність нашої вакцини запобігати хворобі COVID-19 з ефективністю 94,1 %, а також здатність запобігати тяжкій формі захворювання. Ми віримо, що наша вакцина стане новим потужним інструментом, який може змінити хід пандемії», — заявили в компанії.

Раніше повідомлялося, що третя фаза випробувань вакцини від Moderna показала ефективність препарату на рівні 94,5 %. Генеральний директор фармацевтичної компанії Стефан Бансель заявив про поворотний момент у розробці вакцини.

Вакцина від коронавірусу: що відомо

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Автор: УНІАН