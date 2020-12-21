Німецька компанія CureVac, яка займається розробкою вакцини від коронавірусу, починає третю фазу випробувань препарату з 22 грудня. У дослідженні візьмуть участь 2,5 тис. повнолітніх добровольців.
Читайте такожВ уряді Бельгії випадково показали ціни на вакцини, які закупивши ЄСПро це йдеться в повідомленні компанії. У прес-релізі сказано, що добровольцям в рамках випробувань введуть 12 мкг вакцини. Щеплень буде два. На цьому етапі препарат хочуть перевірити на медичних працівниках університетської клініки Майнц. Вони, як відзначають в компанії, знаходяться під особливим ризиком інфікування COVID-19.
"Мета цього клінічного дослідження за участю медичних працівників - з'ясувати, яке значення може мати наш кандидат на вакцину для цієї конкретної групи людей, які піддаються високому потенційному ризику зараження через вплив вірусу",-сказала Лідія Остфогельс, керівник підрозділу CureVac з інфекційних захворювань, передає ТСН.
Як зазначається, це дослідження доповнить вже запущену фазу випробувань, до якої залучені понад 35 тис. осіб старше 18 років з країн Європи та Латинської Америки.
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