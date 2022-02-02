Мова йде про вакцинованих громадян з інвалідністю І та ІІ груп.

Кабінет міністрів надасть можливість громадянам з інвалідністю І та ІІ груп витратити тисячу гривень на лікарські засоби і комунальні послуги в рамках програми "єПідтримка".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Ми приймемо сьогодні протокольне рішення про розширення можливостей програми для іншої категорії осіб. Це вакциновані громадяни з інвалідністю І та ІІ груп, які зможуть витрачати ковідні гроші на лікарські засоби та комуналку, коли вона буде підключена до цієї програми", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати по 1 тис. грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила на ці цілі з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. У держбюджеті на 2022 рік на програму передбачено 3 млрд грн.

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