Раніше вчені з Австралії визначили, що межа безпечної для людини температури не повинна бути більшою 35 градусів.

Спека в 35 градусів, яку вважають цілком стерпною, не можуть витримати навіть люди в хорошій фізичній формі.

Такого висновку дійшли вчені Університету Пенсільванії. Вони провели експеримент, щоб з'ясувати, наскільки людський організм пристосований до тривалого перебування на спеці, передає Бі-бі-сі.

Раніше вчені з Австралії визначили, що межа безпечної температури не повинна бути більшою 35 градусів. Тепер же фахівці Університету Пенсільванії вирішили перевірити розрахунки австралійських колег і провели експеримент за участю 24 молодих здорових добровольців.

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Всі вони проковтнули таблетку з термометром, який вимірював температуру всередині тіла, після чого добровольців перевели в герметичну капсулу, де, змінюючи температуру, вчені зробили сотні вимірів. У певний момент, відомий як "критична межа навколишнього середовища", у випробовуваних почала зростати температура тіла.

"При перевищенні цієї межі температура тіла починає підвищуватися, а ризик для здоров'я істотно збільшуватися", - зазначили дослідники.

Згідно з результатами, в умовах 50-відсоткової вологості перегрів молодої і здорової людини починається вже при температурі в 31 градус за Цельсієм.

Жертви спеки

Європейські країни і США щороку фіксують кількість жертв спеки, хвилі якої почастішали в останні роки. При цьому в Україні статистики щодо жертв спеки не ведеться.

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