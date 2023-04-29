Дистанційна можливість отримання такого рецепта доступна у разі лікування хронічних захворювань, тривалого лікування та у випадку рецидивних захворювань.

Для отримання електронного рецепта на ліки дистанційно діагноз має бути зафіксований в Електронній системі охорони здоров'я.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я (МОЗ). У МОЗ нагадали, що від початку квітня рецептурні ліки в аптеці можна придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом.

"Е-рецепт не лише дозволяє забути про нерозбірливий почерк, уникнути можливих помилок у рецепті та незручності у разі, якщо рецепт загубиться, але й спростити процес призначення рецептурних ліків. На відміну від паперового, електронний рецепт спрощує процес повторних призначень, адже завдяки цифровізації це можна зробити дистанційно", - зазначається в повідомленні.

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В МОЗ наголошують, що існують препарати (наприклад, антибіотики), які, згідно з протоколами лікування, можуть призначатися виключно на очному прийомі та після проведення відповідних обстежень.

В повідомленні сказано, що отримати електронний рецепт на ліки дистанційно можливо у разі лікування хронічних захворювань, тривалого лікування або у випадку рецидивних захворювань.

В МОЗ наголошують, що для отримання електронного рецепта передусім у системі обовʼязково має бути зафіксований діагноз та призначення лікуючого лікаря.

"Обговоріть із лікарем можливість дистанційного виписування е-рецепта та формат комунікації, зручний для вас обох. За нагоди перевірте, щоби у вашій електронній медичній картці був вказаний ваш актуальний номер телефону. Сконтактуйте з лікарем в узгоджений час та спосіб. Це може бути робочий телефон лікаря, електронна пошта чи будь-який зручний месенджер", - зазначають в МОЗ.

У МОЗ додають, що коли лікар сформує е-рецепт, то пацієнт отримає СМС-повідомлення з номером рецепта та кодом його погашення. Потім необхідно обрати аптеку, яка відпускає ліки за е-рецептом, де потрібно фармацевту назвати номер та код погашення рецепта.

У МОЗ наголошують, що електронний рецепт дозволяє завжди мати призначення на потрібні ліки у телефоні.

Перехід на е-рецепти

16 березня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що з квітня відпуск усіх рецептурних ліків здійснюватиметься за електронним рецептом.

Електронний рецепт пошириться на всі готові лікарські засоби, що містяться в держреєстрі лікарських засобів і підлягають відпуску за рецептом лікаря. Виписати такий рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної або приватної клініки або ж лікар-ФОП. Для цього установі не потрібно мати договір з Національною службою здоров'я України.

Е-рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем, проте пацієнт повинен бути обов'язково зареєстрований в Електронній системі охорони здоров'я.

Для купівлі більшості ліків першої необхідності не потрібні рецепти.

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