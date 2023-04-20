Там нагадали, де пацієнти можуть отримати безоплатні медичні послуги.

В Україні немає обмежень на надання безоплатних медичних послуг, які включені в програму медичних гарантій.

Ця програма поширюється як на державні так і на приватні лікарні, які уклали договір з Нацслужбою здоров’я, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ).

"Наприклад, якщо спостерігати вагітність у приватному центрі, що має договір з НСЗУ за пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах", то чи буде обмежуватись кількість візитів до гінеколога?" – поставили питання у МОЗ і відповіли, що пацієнт має право звертатися до сімейного лікаря стільки разів, скільки це необхідно за станом здоров’я.

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Будь-яких обмежень за кількістю обстежень чи аналізів також не встановлено. Рішення про необхідність проведення будь-якого обстеження ухвалює сімейний лікар, беручи до уваги стан здоров’я пацієнтів.

Лікарні, які уклали договір з НСЗУ, надають такі безкоштовні послуги:

допомога при травмуванні;

лікування передчасно народжених немовлят;

медична допомога у стаціонарі;

деякі послуги у Національному інституті раку;

доступна хірургія одного дня;

проведення планових та невідкладних хірургічніх операцій;

низка медичних послуг для людей похилого віку.

Лікування в Україні

У МОЗ пояснили, чи потрібен рецепт на купівлю ліків для потреб на фронті. "Доступ до ліків для захисників – пріоритет найвищого рівня. Вони й надалі відпускатимуться без рецепта через відповідних дистрибʼюторів", - наголосили у МОЗ.

Також там нагадали, що з початку квітня рецептурні ліки в аптеці можна купити не тільки за паперовим, але і за електронним рецептом.

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