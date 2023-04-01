Створений ажіотаж у аптеках був перебільшенням.

Волонтери і надалі зможуть закуповувати ліки для військових, не зважаючи не нещодавно введені обмеження. Як заявила голова Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Наталія Гусак в ефірі телемарафону, схожий фейковий ажіотаж уже спостерігався раніше.

"Ми з таким міфом вже йшли, коли вводився електронний рецепт на антибіотик. Коли також говорили, що волонтери не будуть мати доступу. На щастя, доступ для волонтерів і надалі присутній.

В рамках місцевих органів влади, місцевих адміністрацій пропрацьовані алгоритми, коли волонтери можуть купувати ліки так само напряму в дистриб'юторів певними партіями для того, щоб відправляти на фронт", - заявила Гусак.

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Голова НЗСУ також відзначила, що не потрібно "закидати" військових ліками усіх видів. Важливо підходити до допомоги, зважаючи на потреби.

"Але одночасно говорімо про те, що хлопці і дівчата, які зараз там воюють, їм не потрібно, щоб ми їх "заліковували". Тобто теж має бути лікарські засоби за призначенням", - додала Гусак.

Нові правила закупки медикаментів: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 березня МОЗ України заявило, що з квітня відпуск усіх рецептурних ліків здійснюватиметься за електронним рецептом. Згодом, 25 березня, заступник міністра охорони здоров'я Марія Карпевич додала, що паперовий рецепт ліків також буде діяти.

До Верховної Ради внесли законопроект, котрий направлений на зміни у нещодавньому рішенні МОЗ. У ньому пропонується "негайно виправити цю божевільну ситуацію з аптеками, рецептами і громадянами, на яких посеред війни це щастя звалилося". Відзначимо, що 31 березня поблизу аптек в усіх точках України були величезні черги.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що практично нічого не змінилося. Зміни покликані лише ввести новий сервіс надання рецептів на ліки. Це наступний крок до полегшення та цифровізації життя громадян України.

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