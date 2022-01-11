Доплати нарахували працівникам, які за своїми функціональними обов’язками не могли залучатись до лікування пацієнтів з COVID-19.

Головний лікар одного з комунальних підприємств Рівненської обласної ради безпідставно виплатив працівникам медзакладу за роботу з хворими на COVID-19 понад 400 тис. грн.

Про це повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури.

У ході розслідування встановлено, що головний лікар, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом квітня-червня 2021 року під час розподілу коштів, призначених для оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації респіраторної хвороби COVID-19, безпідставно підписав накази, на основі яких нарахували та виплатили доплати працівникам, які за своїми функціональними обов’язками не могли залучатись і не залучались для надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 або підозрою на коронавірусну інфекцію.

Читайте такожНа Закарпатті жінка викликала додому медиків через нібито знайдене немовля в смітнику (фото)

"Таким чином державі завдано збитків на понад 400 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Головному лікарю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

На даний час вирішується питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вас також можуть зацікавити новини: