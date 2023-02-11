Вада серця вже почала призводити до серцевої недостатності, дитині була терміново потрібна допомога.

У Лікарні Святого Миколая у Львові хірурги провели надскладну операцію для п’ятимісячної Єви з Нововолинська.

Дитина мала дефект перегородки між шлуночками серця, це одна з найбільш поширених вроджених вад серця у дітей, повідомляє Перше медичне об'єднання Львова

"Пацієнтка - дівчинка Єва з Нововолинська. Їй п'ять місяців. Тиждень тому під час планового УЗД лікарі виявили великий отвір між шлуночками її крихітного серця. … Зазвичай таку ваду лікарі діагностують ще до народження дитинки, або вже у пологовому будинку. Та у випадку Єви, ваду виявили лише з часом. Зараз вада вже почала призводити до задишки та серцевої недостатності, тому операцію потрібно було робити невідкладно, щоб уникнути важких наслідків вади", – розповіли медики.

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Під час операції, що тривала 3 години, дитині зупиняли серце. Наразі з дівчинкою все гаразд – на сьомий день після операції її виписали додому.

"Аби в майбутньому шрам після операції був менш помітним, лікарі вирішили оперувати мініінвазивно – через маленький розріз завдовжки 4 см, що сховається під рукою дитини. А щоб успішно закрити отвір в перегородці, спеціалісти тимчасово зупинили серце Єви. … Під час зупинки серця лікарі відкрили його камери та дісталися до дефекту. Тоді – успішно його закрили", – йдеться в повідомленні.

Унікальні операції в Україні

В січні 2023 року українські лікарі дістали з тіла пораненого військовослужбовця гранату, яка не вибухнула. Надскладну операцію проводили без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати, та у присутності саперів.

А напередодні було успішно проведено операцію з видалення бойової частини боєприпасу з тіла українського захисника.

Також в Інституті серця МОЗ України провели унікальну операцію з видалення з серця бійця осколків.

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