Кардіохірург дістав осколок снаряда із серця військового, яке продовжувало битися під час операції.

У Києві провели надскладну операцію - військовому видалили осколок з працюючого серця.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Інституту серця МОЗ України у Facebook.

Кардіохірург дістав осколок снаряда із серця військового, яке продовжувало битися під час самої операції.

"Прямо зараз дістали металевий уламок прямо з серця бійця. Сьогодні його доставили бортом до Києва з лінії фронту. Ще один доказ тих злочинів й геноциду, які здійснює Російська Федерація в Україні. Таких людей сьогодні дуже багато, поранених, яких обстріляли "Градами", "Торнадо" й іншими системами масового вбивства", - розказав кардіохірург Борис Тодуров.

Нагадаємо, раніше у лікарні Святого Миколая у Львові медики створили штучний стравохід для шестирічної дівчинки з Ковеля. У дворічному віці дитина ненароком випила мийний засіб. Хімічна рідина викликала важкі опіки стравоходу, через що функції ковтання та просування їжі були порушені.

У вересні дівчинка має піти в школу. Тому мама звернулась до медиків, щоб вони вилікували її доньку. За словами лікарів, такі операції для маленьких пацієнтів – рідкість.

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