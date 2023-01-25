Це друга така операція в Україні і перша, яку українські лікарі провели самостійно без допомоги іноземних колег.

У Львові провели унікальну операцію з пересадки легень від посмертного донора. Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, операція тривала 16 годин.

"У Львові провели унікальну операцію з пересадки легень від посмертного донора! Це друга така операція в Україні і перша, яку наші лікарі провели самостійно без допомоги іноземних колег", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що легені отримав 56-річний киянин Олексій Чернишков, який був ліквідатором аварії на ЧАЕС.

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"Мав тотальну бульозну емфізему - ледь міг самостійно пройти 30 метрів. Сам виховує 11-річного сина. На операцію зважився, щоб його хлопчик мав тата. Наразі дихає самостійно і почувається чудово", - додали у відомстві.

За даними МОЗ, донором став 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту.

"Його рідні погодилися віддати органи заради порятунку життя. Це рішення дозволило врятувати не тільки Олексія, а цілих ПʼЯТЬ життів! Крім легенів лікарі змогли пересадити ще серце, печінку і нирки! Всі операції пройшли вдало", - зазначили у міністерстві.

Уточнюється, що історичну операцію виконала команда Першого медоб’єднання Львова на чолі з кардіохірургами Романом Домашичем та Ігорем Гуменним.

Неймовірний порятунок породіллі у Львові

Як повідомляв УНІАН, лікарі у Львові змогли врятувати породілю, яка втратила два літри крові.

У жінки після пологів знайшли рідкісну патологію. Операція була довгою, лікарі боролися за життя матері вже п'ятьох дітей дві години. Нині вона перебуває вдома, разом зі своєю родиною та новонародженим синочком.

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