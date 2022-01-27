Аргументують високим ризиком повторного зараження через штам "Омікрон"

Міністр охорони Здоров'я Німеччини Карл Лаутербах закликав ЄС вдвічі скоротити термін дії сертифіката про одужання від коронавірусу. Поки він видається на пів року.

Про це повідомляє видання POLITICO Europe.

У вівторок країни-члени ЄС прийняли рекомендацію, згідно з якою мандрівники, що одужали від COVID-19, можуть вільно подорожувати блоком протягом 180 днів.

"Через три місяці людина, яка вже заразилася варіантом "Дельта", може бути повторно заражена "Омікроном". Те, що ми змогли змінити в Німеччині, ми спробували змінити і в Європі", — вважає він.

Німеччина напередодні, 15 січня, скоротила цей період до трьох місяців. Це було неочікуваним рішенням для багатьох людей, які перехворіли, оскільки їхні сертифікати про наявність імунітету просто стали недійсними.

Нагадаємо, в Україні сертифікат для перехворілих діє протягом 90 днів. При цьому його можна буде отримувати не частіше, ніж два рази на рік.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія рекомендувала з 1 березня 2022 року пускати всіх вакцинованих туристів з третіх країн в Європейський Союз. А невакциновані громадяни не зможуть відвідувати ЄС.

З 10 січня особи з ковід-сертифікатами зможуть в'їжджати в ЄС в тому випадку, якщо документ буде засвідчувати, що з часу повної вакцинації двома дозами не пройшло ще 9 місяців, тому що в іншому випадку вакцинація не буде визнаватися дійсною.

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