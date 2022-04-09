Серед дуже важких пацієнтів є діти з ампутованими кінцівками.

У Дніпропетровській області лікують понад 80 поранених на залізничному вокзалі Краматорська. Приблизно 20% з них знаходяться в дуже важкому стані.

Про це повідомила в. о. директора Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА Вікторія Кулик, повідомляє Суспільне.

За її словами, серед дуже важких пацієнтів є діти з ампутованими кінцівками - як нижніми, так і верхніми.

Всього серед доставлених з Краматорська поранених - 19 дітей.

За словами Кулик, лікарі області приймали пацієнтів весь вечір і ніч 8 квітня і приймають досі.

"Цілодобова психологічна підтримка цих пацієнтів, їх сімей - все це організовано", - сказала представниця ОВА.

Кулик зазначила, що лікарі забезпечені медичними засобами. Пацієнти потребуватимуть не тільки тривалого лікування, але і в тривалої реабілітації.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня російські війська вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська, звідки велася евакуація населення. На момент удару там перебували близько 4 тис. осіб. Внаслідок удару загинули щонайменше 52 людини, 109 осіб були поранені.

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