Загальна кількість хворих на коронавірус в Україні перевищила 4 мільйони, а кількість померлих - 100 тисяч.

За минулу добу коронавірус в Україні зареєстрували у 37 351 людини - це найвищий показник в країні від початку пандемії COVID-19.

За даними МОЗ, серед нових інфікованих 5 341 дитина та 806 медпрацівників.

Разом з тим, до лікарень госпіталізували 3 340 людей, від ускладнень коронавірусу померли 149 пацієнтів, одужали – 7 163 людини.

Найбільше нових випадків COVID-19 зафіксували у Львівській (3 791), Одеській (2 598), Івано-Франківській (2 572) областях, а також у Києві (2 418).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Зазначимо, від початку пандемії в Україні виявили 4 017 961 випадок COVID-19. З них 100 031 людина померла від ускладнень захворювання, а 3 615 257 мільйонів — одужали.

Нагадаємо, за 25 січня в Україні виявили понад 24 тисячі випадків коронавірусу. А останні три доби фіксують рекордну кількість випадків: 26 січня — понад 32 тисячі, 27 січня — понад 34 тисячі.

РНБО прогнозувала, що у лютому можуть виявляти по 60 тисяч випадків COVID-19.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії вчора зробили 169,9 тисячі тестів на коронавірус: методом ПЛР — 94 294, методом ІФА — 7 435. Також зробили 68 269 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 17,9 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

За добу 78 564 особи отримали щеплення проти COVID. Першу дозу отримали 27 672, другу - 23 712, додаткову - 736, бустерну - 26 444 особи.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 306 059 осіб, загалом зроблено 30 245 396 щеплень.

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