За минулу добу коронавірус в Україні зареєстрували у 37 351 людини - це найвищий показник в країні від початку пандемії COVID-19.
За даними МОЗ, серед нових інфікованих 5 341 дитина та 806 медпрацівників.
Разом з тим, до лікарень госпіталізували 3 340 людей, від ускладнень коронавірусу померли 149 пацієнтів, одужали – 7 163 людини.
Найбільше нових випадків COVID-19 зафіксували у Львівській (3 791), Одеській (2 598), Івано-Франківській (2 572) областях, а також у Києві (2 418).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Зазначимо, від початку пандемії в Україні виявили 4 017 961 випадок COVID-19. З них 100 031 людина померла від ускладнень захворювання, а 3 615 257 мільйонів — одужали.
Нагадаємо, за 25 січня в Україні виявили понад 24 тисячі випадків коронавірусу. А останні три доби фіксують рекордну кількість випадків: 26 січня — понад 32 тисячі, 27 січня — понад 34 тисячі.
РНБО прогнозувала, що у лютому можуть виявляти по 60 тисяч випадків COVID-19.
Тест на коронавірус в Україні
Лабораторії вчора зробили 169,9 тисячі тестів на коронавірус: методом ПЛР — 94 294, методом ІФА — 7 435. Також зробили 68 269 експрес-тестів на антиген до вірусу.
Загалом у країні провели понад 17,9 мільйона ПЛР-тестувань.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
За добу 78 564 особи отримали щеплення проти COVID. Першу дозу отримали 27 672, другу - 23 712, додаткову - 736, бустерну - 26 444 особи.
З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 306 059 осіб, загалом зроблено 30 245 396 щеплень.