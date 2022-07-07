Дослідники ZOE Health Study відзначили, що у нещеплених цей симптом часто відсутній.

COVID-19 нікуди не зник й у Європі стало зростати число хворих. Симптом коронавірусу виявляються й у щеплених людей.

Про це повідомляє видання Express.

Завдяки високому рівню вакцинації нова хвиля ще не набрала катастрофічних обертів, але число хворих зростає. Дослідники ZOE Health Study виявили один симптом, який зустрічається найчастіше вакцинованих.

Відзначається, що саме чхання є відмітним симптомом COVID-19 у тих, хто повністю щеплений.

"Якщо ви були вакциновані та починаєте багато чхати без пояснення причин, Вам слід пройти тест на COVID, особливо якщо ви живете або працюєте поруч з людьми, які піддаються більшому ризику від хвороби", - сказано в повідомленні.

Так, в європейських країнах за добу 6 липня виявили 44 471 новий випадок коронавірусу. При цьому хвороба забрала життя 160 осіб.

Як раніше повідомляв УНІАН, влада Кіпру розпорядилася повторно ввести масковий режим для боротьби з COVID-19 через місяць після скасування цієї вимоги, оскільки число випадків зараження знову зросла. За тиждень, що закінчився 1 липня, зареєстрували 10 879 нових випадків зараження COVID-19 у порівнянні з 7 263 на попередньому тижні.

Вас також можуть зацікавити новини: