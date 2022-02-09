Поки жінку шукала поліція, дитину довелося ушпиталити.

У Полтавській області розшукали горе-матір, яка залишила свою 5-річну доньку в холодному будинку та зникла на два дні.

Про це повідомили у прес-службі поліції області.

Поліціянти встановили, де перебувала 41-річна матір 5-річної дівчинки. Жінка розкаялася та пообіцяла більше не залишати доньку.

"Жінка розкаюється, обіцяє виправити свої помилки та не допускати прогалин у вихованні доньки", - зазначили у поліції.

Вчора змарнілу дитину у холодному будинку знайшли поліцейський офіцер громади, представники органу місцевого самоврядування та служби у справах дітей.

Поки горе-матір розшукувала поліція, її 5-річну доньку ушпиталили. Медики під час огляду діагностували у дитини гостре респіраторне захворювання.

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