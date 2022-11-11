Позбутися першіння в горлі не так вже й важко, якщо швидко знайти причину його появи.

З настанням агресивних осінніх холодів дедалі частіше дошкуляє першіння у горлі. Часом цей симптом не проходить швидко, а наявні в домашній аптечці засоби не допомагають.

УНІАН розповість, як швидко прибрати першіння у горлі.

Дуже часто горло першить, але не болить. Цей симптом може сигналізувати як про короткочасне подразнення слизових оболонок, так і про серйозні алергічні реакції організму.

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Тож, спочатку необхідно проаналізувати, чим може бути викликано першіння у горлі. Існує три найпоширеніші причини, які викликають відчуття першіння:

алергічні реакції - так організм захищається від алергену;

вірус чи бактеріальна інфекція - зазвичай, у такому випадку є й інші симптоми (підвищена температура, чхання, слабкість);

вплив навколишнього середовища - наприклад, ви довго перебували у приміщенні, яке погано провітрюють.

Як в домашніх умовах вилікувати першіння в горлі?

Алергікам легше усунути першіння в горлі вдома. Якщо ви не відчуваєте болю, отже організм просто реагує на вплив якогось алергена. Спробуйте зробити ретельне вологе прибирання, позбутися масивних речей, які вбирають пил, змінити постільну білизну. Зазвичай, після цього симтоми першіння зникають.

Якщо, крім першіння, ви відчуваєте інші симптоми, характерні для вірусного чи бактеріального захворювання, намагайтеся максимально уникати вживання надто гарячих, а також холодних напоїв та їжі. Варто також виключити з раціону на найближчий день-два продукти, які здатні подразнювати слизові оболонки горла, зокрема цитрусові, горіхи тощо.

Пийте теплий чай, підтримуйте імунітет вітамінами та вдягайтеся по погоді.

Нерідко першіння в горлі стає хронічним симптомом. Варто задуматися, чому першить в горлі без кашлю. Можливо, ви багато часу перебуваєте у задимлених, погано провітрених приміщенням, або ж ваша діяльність пов'язана зі специфічними речовинами з різкими запахами. Все це може викликати першіння в горлі.

Якщо горло першить, але не болить, ці відчуття можуть зникнути без зайвих маніпуляцій. Якщо цього не сталося, заспокоюйте горло теплими напоями. Чудово підійдуть трав'яні чаї.

Якщо ви відчуваєте постійне першіння в горлі та покашлювання, проаналізуйте, що провокує такі симптоми. У деяких випадках людям навіть доводиться змінювати сферу діяльності. Байдужість у такій ситуацію може викликати астму у майбутньому.

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