Кожен для себе підбирає свої методи, як впоратись із хвилюванням – це залежить від психічних особливостей людини.

Психолог Галина Волошина дала кілька порад, як боротися з надмірним хвилюванням.

Про це йдеться в телеграм-каналі "Психологічна підтримка".

"Хвилювання – це передусім нервовий стан людини. Також це поняття означає думки, які наповнюють людину тривожністю за майбутнє та не дають спокою. Зараз цей стан супроводжує українців усюди. Звісно, в деяких моментах хвилювання може бути навіть корисним, але не надмірне", – пояснює психолог.

Що робити, якщо ви відчуваєте постійне хвилювання, не можете знайти собі місця та зібрати думки докупи:

Опануйте техніки дихання. Вони допоможуть знизити рівень тривожності, покращити сон, ви зможете почуватися спокійніше. Наприклад, можна спробувати таку: займіть зручне положення, розслабтеся та зосередьтеся на своїх відчуттях. Зробіть повільно вдих, затримайте дихання на 5 секунд, а потім повільно та протяжно зробіть видих. Повторіть цей комплекс мінімум 5 разів, як супровід можете використовувати релаксаційну музику.

Вони допоможуть знизити рівень тривожності, покращити сон, ви зможете почуватися спокійніше. Наприклад, можна спробувати таку: займіть зручне положення, розслабтеся та зосередьтеся на своїх відчуттях. Зробіть повільно вдих, затримайте дихання на 5 секунд, а потім повільно та протяжно зробіть видих. Повторіть цей комплекс мінімум 5 разів, як супровід можете використовувати релаксаційну музику. Також можна спробувати техніку "Розслаблення через напруження". Поступово напружуйте окремі ділянки свого тіла на декілька секунд (м’язи руки, прес, м’язи ніг і т. д.), а потім розслабте їх. Повторюйте по два рази для кожної ділянки тіла.

Поступово напружуйте окремі ділянки свого тіла на декілька секунд (м’язи руки, прес, м’язи ніг і т. д.), а потім розслабте їх. Повторюйте по два рази для кожної ділянки тіла. Перемістіть своє хвилювання на папір. Навички малювання взагалі не важливі. Спробуйте уявити, де ви відчуваєте хвилювання, яке воно (розмір, колір, фактура і т. д.), а потім намалюйте. Після цього проаналізуйте свій малюнок, що хочеться з ним зробити. Домалювати щось – домалюйте, порвати – порвіть і т. д.

Водночас психолог підкреслює, що кожен для себе підбирає свої методи, як впоратись із хвилюванням – це залежить від психічних особливостей людини, оскільки всі ми індивідуальні.

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