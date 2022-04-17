Психолог Галина Волошина дала кілька порад, як боротися з надмірним хвилюванням.
Про це йдеться в телеграм-каналі "Психологічна підтримка".
"Хвилювання – це передусім нервовий стан людини. Також це поняття означає думки, які наповнюють людину тривожністю за майбутнє та не дають спокою. Зараз цей стан супроводжує українців усюди. Звісно, в деяких моментах хвилювання може бути навіть корисним, але не надмірне", – пояснює психолог.
Що робити, якщо ви відчуваєте постійне хвилювання, не можете знайти собі місця та зібрати думки докупи:
- Опануйте техніки дихання. Вони допоможуть знизити рівень тривожності, покращити сон, ви зможете почуватися спокійніше. Наприклад, можна спробувати таку: займіть зручне положення, розслабтеся та зосередьтеся на своїх відчуттях. Зробіть повільно вдих, затримайте дихання на 5 секунд, а потім повільно та протяжно зробіть видих. Повторіть цей комплекс мінімум 5 разів, як супровід можете використовувати релаксаційну музику.
- Також можна спробувати техніку "Розслаблення через напруження". Поступово напружуйте окремі ділянки свого тіла на декілька секунд (м’язи руки, прес, м’язи ніг і т. д.), а потім розслабте їх. Повторюйте по два рази для кожної ділянки тіла.
- Перемістіть своє хвилювання на папір. Навички малювання взагалі не важливі. Спробуйте уявити, де ви відчуваєте хвилювання, яке воно (розмір, колір, фактура і т. д.), а потім намалюйте. Після цього проаналізуйте свій малюнок, що хочеться з ним зробити. Домалювати щось – домалюйте, порвати – порвіть і т. д.
Водночас психолог підкреслює, що кожен для себе підбирає свої методи, як впоратись із хвилюванням – це залежить від психічних особливостей людини, оскільки всі ми індивідуальні.
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