На Київщині школяра терміново госпіталізували під час ЗНО через підозру на кір

Зазначається, що інцидент стався 8 червня під час ЗНО.

Під час ЗНО у Київській області було госпіталізовано одного з учнів з підозрою на кір.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Київської ОДА. Зазначається, що ситуація з кором на Київщині залишається напруженою.

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"Так, в одній зі шкіл міста Біла Церква під час зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) було госпіталізовано до міської лікарні учня 11 класу з підозрою на кір. Хлопець - житель Фастівського району", - йдеться у повідомленні.

Безпосередньо в класі разом із хворим перебували ще 15 дітей. Загалом же в школі проходили ЗНО 293 учні з м. Біла Церква та Білоцерківського, Рокитнянського, Таращанського, Ставищенського, Фастівського і Сквирського районів.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові під час проходження ЗНО почала народжувати одна з випускниць.