У мережу "злили" фото чоловіка, який зґвалтував дитину на Дніпропетровщині
Після резонансу, який викликала новина про звіряче зґвалтування 10-річної дівчинки на Дніпропетровщині, в мережі з'явилося фото злочинця.
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"У коментарях й особистих повідомленнях до публікації про педофіла дуже просили показати обличчя. Тримайте", - сказано у повідомленні "Києва оперативного" в Twitter.
Нагадаємо, 26 червня перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що на Дніпропетровщині нещодавно звільнений з місць позбавлення волі ґвалтівник-педофіл знайшов собі нову жертву. В результаті злочинних дій чоловіки 10-річна дівчинка опинилась у лікарні.
"Дитина ледве жива була знайдена в кущах, роздягнена і в крові", - написав він. Аброськін додав, що стан дівчини вкрай тяжкий. Під час зґвалтування чоловік завдав їй поранень.