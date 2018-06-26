На Дніпропетровщині нещодавно звільнений педофіл зґвалтував 10-річну дівчинку: дитина у важкому стані

У 2010 чоловік був засуджениий за зґвалтування 10-річного хлопчика.

На Дніпропетровщині нещодавно звільнений з місць позбавлення волі ґвалтівник-педофіл знайшов собі нову жертву. Внаслідок злочинних дій чоловіка 10-річна дівчинка опинилася у лікарні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

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"Дніпропетровщина. Сьогодні (25 червня - УНІАН) біля 16 години до поліції надійшло повідомлення - невідомий зґвалтував 10-річну дівчинку. Дитина ледь жива була знайдена в кущах, роздягнена та в крові", - написав Аброськін.

Він додав, що стан дівчинки вкрай важкий. Під час ґвалтування чоловік наніс поранення дівчинці.

"Завдяки швидкому реагуванню поліції на своєчасне повідомлення громадян при відпрацюванні місцевості біля місця скоєння злочину, атакож прилеглих сіл був затриманий мешканець сусіднього населеного пункту, 1990 р.н. Затримали його, коли він вертався додому після вчинення свого ганебного злочину. У нього вилучений одяг зі слідами крові. В 2010 році цей негідник вже був засуджений за зґвалтування з застосуванням ножа десятирічного хлопчика. Нещодавно в цьому році він звільнився", - зазначив заступник голови Нацполіції.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня, в центрі Миколаєва троє чоловіків зґвалтували 12-річну дівчинку.