У Рівненській області на весіллі сталося масове отруєння

Загалом на весіллі було 160 гостей.

На Рівненщині кількість госпіталізованих з отруєнням після святкування весілля в селі Дружба Радивилівського району зросла до 13 осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, станом на другу половину четверга, 16 серпня, до лікарні звернулося 13 осіб – 9 дорослих та 4 дітей.

За попереднім діагнозом медиків, у всіх констатовано харчову токсикоінфекцію та сальмонельоз. П’ятеро госпіталізованих перебувають у стані середньої важкості. Стан решти постраждалих – легкий.

Читайте такожВ Одеській області на весіллі масово отруїлися гості: 20 осіб вже госпіталізували

Відомості за даним фактом сьогодні внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає покарання штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

За інформацією фахівців Головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області, загалом на весіллі було 160 гостей. Страви на весілля готувалися в домашніх умовах батьками молодят. Приміщення для проведення весільного застілля було орендовано в місцевому кафетерії.

«Частина гостей відмовляються від контакту з працівниками служби, які проводять епідрозслідування, заперечують у себе будь-які симптоми захворювання, займаються вдома самолікуванням, до лікарів звертаються із запізненням. Цим пояснюється пізня госпіталізація хворих на 4 день після весілля», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Рівненській області після святкування в минулі вихідні весілля в кафе в с. Дружба Радивилівського району з отруєнням були госпіталізовані 10 осіб, серед яких 4 дітей.