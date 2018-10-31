З'явилися деталі скандалу з українським лікарем, який "забув" голку в горлі дитини (фото)

На колючий біль підліток почав скаржитися мамі одразу після відвідин стоматолога.

Проти лікаря ужгородської районної лікарні, який "забув" голку в горлі 13-річного хлопчика, відкрили справу.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook журналістка Лора Приходько. Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником).

Як пише "КП в Україні" з посиланням на маму хлопчика Олену Марадик-Калинич, лікар витягнув нерв зуба дитину, поставив ліки і призначив зустріч через тиждень. Але практично одразу після виходу з клініки хлопчик почав скаржитись на специфічний біль у горлі: "Щось коле. Ніби щось впало і там застрягло".

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"Я вирішила, що, напевно, уламок зуба. Попросила сина потерпіти, попити водички, – може, мине, - каже Олена. – Не минуло. Через дві години ( стільки лікар заборонив пити та їсти), я дала Юрі хліб – може, він проштовхне осколок і все буде добре. Але стало тільки гірше. Дитина почала задихатися при розмові".

Після дводенних поневірянь по лікарях хірург відправив дитину до ЛОРа. Той, нарешті, витягнув з горла хлопчика голку.

"Лікарі сказали, що вона могла потрапити в трахею, легені, й тоді страшно уявити наслідки", - схлипує Олена.

Сил з'ясовувати причини такої поведінки лікарів після пережитого стресу у матері хлопчика не залишилося. Звичайно, після шоку вона заходила до стоматолога, який дав початок цій біганині по лікарях. Але він відмовився будь-що пояснювати. Не захотів спілкуватися з журналістами. У лікарні слухавку не беруть.

"Слава Богу, що все вже позаду. Синові вже трохи краще, хоч горло ще болить, - каже Олена. – А від лікаря ми навіть "Пробачте" не почули, тільки хамство, та зауваження, чому це ми раптом цю історію розповідаємо".

Чи буде скаржитися на лікарів, мама підлітка ще не вирішила.

Нагадаємо, 23 жовтня у соцмережі повідомили, що лікар ужгородської районної лікарні "втратив" голку в горлі дитини.