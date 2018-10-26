На Закарпатті стоматолог залишив голку у горлі дитини - соцмережі (фото)

Лікар ужгородської районної лікарні залишив у тілі дитини сторонній предмет - голку.

У соцмережі повідомили, що 23 жовтня лікар ужгородської районної лікарні загубив голку в горлі дитини.

"Два дні дитина жила з голкою в горлянці", - написала у Facebook користувач Лора Приходько.

За її словами, 13-річний хлопець пішов з мамою до лікаря полікувати хворий зуб, що й було зроблено. Після цього лікар сказав прийти до нього через тиждень.

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"Коли йшли додому, дитина поскаржилась мамі, що йому дуже коле в горлі. Треба було негайно допомогти. А мама не розуміла, що відбувається", - зазначила Приходько.

Далі мати хлопчика почала возити його по лікарнях, де її відправляли від одного лікаря до іншого. Наступного дня біль у горлі дитини посилювався.

Тож коли їх відправили до лікаря-рентгенолога, той побачив у горлі дитини голку. Після цього хлопчику нарешті витягли її.

"Лікарі одразу приступили до роботи. Голку нарешті якось витягли. Говорили, що вона могла б потрапити в трахею, в легені", - розповіла Приходько.

"Тепер я хочу дізнатись, що має зробити лікар, який, витягуючи нерв із зуба, загубив у дитині в горлі голку з намотаним на неї нервом і навіть не помітив цього? А, потім, на наступний день, відмовився оглянути дитину і з'ясувати, що в нього за проблеми", - підсумувала користувач Facebook.

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