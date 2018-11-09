У школі під Києвом підліток розпорошив газ: десятки евакуйованих, дев'ятеро дітей у лікарні (фото)

Лікарі надають школярам невідкладну допомогу.

У Таращі на Київщині 15-річний хлопець розпорошив у школі перцевий газ. До поліції зателефонували лікарі "швидкої".

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В результаті 30 школярів були евакуйовані, дев’ятеро з них доправили до місцевої лікарні, повідомляє прес-служба поліції Київщини.

На місці події працює слідчо-оперативна група, працівники ДСНС, лікарі надають невідкладну допомогу.

Наразі з підлітком спілкуються поліцейські та з’ясовують, звідки він взяв балончик і навіщо так вчинив. Попередньо встановлено, що вилучений балончик перебуває у вільному продажу.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня зі школи №3 в Харкові до лікарні зі скаргами на погане самопочуття були госпіталізовані 35 дітей. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). До вечора всіх постраждалих виписали. Фахівці не виявили у приміщенні школи жодних отруйних речовин і газів.