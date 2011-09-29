Чернігівщина: на території гімназії знайдено 20 снарядів

У місті Прилуки Чернігівської області на території гімназії знайдено арсенал боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Під час проведення земляних робіт на території гімназії № 1 було виявлено 20 артилерійських снарядів калібру 45 мм часів Великої Вітчизняної війни. Місце знахідки охороняється. Подана заявка на знешкодження до управління МНС України в Чернігівській області.

Крім того, на території колишнього військового полігону, розташованого поблизу м. Батурин Бахмацького району, під час виконання завдань з розвідки і розмінування група піротехнічних робіт Управління МНС України в Чернігівській області виявила 4 артилерійських снаряди калібру 125 мм часів війни. Знищити артилерійські снаряди планується 30 вересня.