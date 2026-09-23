'Залиште об’єкти': в 'Укрзалізниці' попередили пасажирів про підвищену небезпеку

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський закликав людей бути максимально обачними та залишати залізничні об’єкти під час повітряної тривоги через атаки на інфраструктуру Києва. Про це голова він повідомив у Facebook.
"Будьте в ці дні та й завжди максимально обачні біля залізничних обʼєктів! Залиште їх, перейдіть в укриття за будь-якого рівня тривоги", - зазначив Перцовський.
Він нагадав, що за "жовтого" рівня посадка та висадка пасажирів - лише з підземних приміщень Центрального вокзалу, те ж саме - на Дарниці.
"Якщо з безпекових питань затримуєтесь на рейс - не біда. Ми повернемо 100% вартості, поїдете наступним поїздом. Понад усе - бережіть себе", - наголосив голова УЗ.
Перцовський додав, що наразі оперативно усуваються наслідки атак, але також можуть відводити людей при повторних загрозах, тож є вплив на вчасність відправки поїздів з Києва. Він закликав слідкувати онлайн на всіх ресурсах УЗ за статусами поїздів.
"Станом на зараз: один наш залізничник, повертаючись зі зміни додому, отримав уламкові поранення. В лікарні, поруч наші. Надається вся необхідна допомога", - розповів Перцовський.
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21 вересня повідомлялося, що під час "жовтого" рівня повітряної тривоги поїзди можуть продовжувати рух, однак за безпосередньої загрози конкретному поїзду його можуть зупинити.
З минулого тижня запрацювали нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. Так, за жовтого рівня загрози потяги будуть йти за розкладом, здійснюватиметься посадка і висадка пасажирів. При цьому за червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів будуть призупинятися, а люди йтимуть до укриттів.
Газета Politico писала, що росіяни дедалі частіше атакують пасажирські потяги в Україні за допомогою реактивних дронів.
Так, 16 вересня росіяни тричі вдарили по пасажирському потягу "Київ – Миколаїв". Моніторингова команда УЗ тоді завчасно дала команду на евакуацію локомотивної, поїзної бригад та пасажирів, тож усі лишилися цілі.