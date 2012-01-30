Закарпаття: «Мерседес» на переході збив 13-річного хлопчика

Хлопчик одразу помер

У селі Ракошино Мукачівського району Закарпаття внаслідок ДТП загинув 13-річний хлопчик. Про це УНІАН повідомили в УДАІ УМВС у Закарпатській області. 37-річний водій автомобіля «Мерседес Е200» скоїв наїзд на підлітка безпосередньо на пішохідному переході. «Хлопчик одразу помер на місці дорожньо-транспортної пригоди», - уточнили у ДАІ. Обставини з’ясовують правоохоронці.

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