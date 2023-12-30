Вони відзначили, що потрібно виключити з раціону всі продукти, які містять доданий цукор.

Дієтологи назвали деякі продукти, на які краще не дивитися в супермаркеті, якщо ви задалися метою схуднути.

Фахівці стверджують, що для досягнення успіху потрібно переглянути меню і викинути з нього 10 продуктів, пише Eatthis.

Крем з ваніллю і грецьким йогуртом.

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Цей варіант йогурту та інші варіанти з доданим цукром не допомагають схуднути. Хоча цей йогурт містить 11 грамів білка на порцію, він також містить 21 грам доданого цукру. Цей тип цукру сприяє набору ваги.

Краще взяти йогурт з низьким вмістом цукру або без нього, який також містить багато білка. Він сприяє зниженню ваги.

Круасан-сендвіч для сніданку

Хоча цей варіант замороженого сніданку зручний і містить 13 грамів білка і 2 грами клітковини, він також містить колосальні 26 грамів жиру - це є надмірним. Краще приготувати собі бутерброд на сніданок вдома з цільнозернового англійського кексу, який містить більше клітковини, і вибрати білки, такі як яйця, сир і шинка, з набагато меншим вмістом жиру. Додайте фрукти як гарнір, щоб отримати збалансовану їжу, яка сприятиме досягненню ваших цілей щодо схуднення.

Пластівці

Миска пластівців з молоком може стати швидким і легким варіантом сніданку, але вміст цукру в багатьох пластівцях може серйозно уповільнити прогрес втрати ваги. Пластівці містять 16 грамів доданого цукру лише в одній чашці і не містять клітковини. Вони також містять лише 2 грами білка і складаються з харчових барвників та консервантів. Хоча пластівці можуть бути частиною дієти для схуднення, виберіть варіант з низьким вмістом цукру і поєднайте його з джерелом білка.

Кока-Кола

Кока-кола - не єдина, якої слід уникати, намагаючись схуднути. Більшість газованих напоїв мають подібний профіль поживних речовин: на пляшку 20 унцій припадає понад 50 грамів цукру.

Шукайте дієтичні варіанти та ті, що зроблені зі стевією, більш здоровим підсолоджувачем з нульовою калорійністю.

Кавовий напій Frappuccino Mocha

Готова кава може містити дивовижну кількість доданого цукру. Цей варіант містить 47 грамів доданого цукру - більше, ніж багато людей повинні їсти за цілий день.

Краще пити чорну каву - вона містить мало калорій, і додавання молока теж не сильно змінить ситуацію. Чайна ложка цукру містить лише 4 грами цукру, що робить її набагато кориснішою для схуднення.

Класичний білий хліб

Такий хліб не допоможе вам схуднути. Хоча цей продукт має відносно низьку калорійність на шматочок, він містить доданий цукор і мінімальну кількість клітковини та білка. Це означає, що він не такий ситний, як інші варіанти хліба, і може залишити вас голодними незабаром після їжі.

Замість білого хліба вибирайте цільнозерновий. Сорт, який містить не менше 3 грамів клітковини на скибочку, кілька грамів білка і без додавання цукру.

Скіттлз

Ці солодкі ласощі, відомі у всьому світі, є концентрованим джерелом порожніх калорій. Оскільки на порцію додано 45 грамів цукру, а клітковина і білок відсутні, поживна цінність тут невелика.

Краще взяти горіхи в чорному шоколаді, шматочок чорного шоколаду.

Снеки для сніданку

Вживання в їжу продуктів, які в основному складаються з порожніх калорій, таких як ці батончики, означає, що незабаром після їжі ви знову будете голодними, що може призвести до переїдання протягом дня. Не кажучи вже про те, що доданий цукор може підвищити ймовірність набору ваги. Якщо батончики - це легкий варіант їжі та перекусу для вас, шукайте той, який містить щонайменше 8 грамів білка, 3 грами клітковини та менше 5 грамів доданого цукру.

Фруктові закуски

Вони є звичайною закускою в багатьох готових ланчах, але не принесуть користі цілям зі зниження ваги. Майже всі калорії надходять з доданого цукру.

Краще взяти порцію свіжих фруктів. Вона містить приблизно таку ж кількість калорій, а також кілька грамів клітковини. Крім того, ви можете взяти упаковку горіхів на 100 калорій або насолодитися сиром з такою ж кількістю калорій і кращим складом поживних речовин.

Полуничний смузі з парфе

В останні роки смузі в пляшках набули популярності. Але в багатьох з них є доданий цукор - це приблизно 28 грамів.

Краще приготувати смузі самостійно без додавання цукру. Поєднання заморожених фруктів, простого грецького йогурту, води та насіння чіа в блендері дає набагато здоровіший смузі, який сприятиме досягненню цілей щодо схуднення.

Інші новини про дієти

Вчені та дієтологи всього світу рекомендують практикувати середземноморську дієту. Вона допомагає схуднути і тримати вагу під контролем. Також вона здатна значно поліпшити стан здоров'я.

Така дієта корисна за рахунок включення в раціон горіхів, риби, оливкової олії, великої кількості овочів і фруктів.

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