Найбільше нових випадків за добу в Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.

Впродовж доби в Україні коронавірусом захворіли 38 212 людей, серед них 3 029 дітей та 864 медпрацівники.

За даними МОЗ, до лікарень госпіталізували 3 753 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 265 людей, одужали – 19 943 пацієнти.

Захворюваність на COVID-19 в Україні тримається на дуже високому рівні. Днем раніше хворобу діагностували в 41 229 людей.

Найбільше нових випадків за добу в Києві (4229), Дніпропетровській (2596) та Львівській (2351) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Тест на коронавірус в Україні

За добу 11 лютого лабораторії провели 139 475 тестів на виявлення коронавірусної хвороби різними методами, зокрема: методом ПЛР – 72 764, методом ІФА – 6 138, досліджень експрес-тестами на антиген – 60 573.

За весь час пандемії в Україні проведено 18 993 661 ПЛР-тестувань.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

За добу 11 лютого в Україні 74 038 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 260 людей, другу дозу – 32 286 людей, додаткову дозу отримали 725 людей, бустерну дозу – 20 767 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 561 673 людини, з них отримали першу дозу – 15 561 671 людина, отримали дві дози – 14 932 864 людини, отримали додаткову дозу – 23 353 людини, бустерну дозу – 553 617 людей. Загалом проведено 31 071 505 щеплень.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко виключив введення в країні локдауну через поширення штаму коронавірусу "Омікрон".

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