Кава здатна позитивно впливати на стан здоров’я, але за умови розумного споживання.

Ви обожнюєте каву та випиваете по чотири, п’ять або навіть більше чашок цього напою на день? Певно вас хвилює питання "А чи не забагато кави я споживаю? Чи не позначиться це на моєму здоров’ї?"

Дослідження показують, що люди, які п’ють каву, живуть довше і мають менший ризик розвитку діабету другого типу, хвороби Паркінсона, серцево-судинних захворювань і деяких видів раку.

"Загалом кава приносить більше користі, ніж шкоди", — каже Роб ван Дам, професор фізичних вправ і дієтології Школи громадської охорони здоров’я Інституту Мілкена при Університеті Джорджа Вашингтона.

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Але дійсно усьому є межа, і навіть корисного може бути забагато. Газета The New York Times звернулася до низки експертів, щоб вони пояснили, коли саме корисні пара філіжанок кави перетворюються на токсичне отруєння від зловживання цим напоєм.

Науковці зазначають, що кава містить тисячі хімічних сполук, багато з яких можуть впливати на здоров’я. І чи не головним серед них є саме кофеїн. Його надлишок в організмі може спричинити прискорене серцебиття, нервове збудження, тривогу, нудоту або проблеми зі сном, каже професор фізичних вправ і дієтології в Університеті Буффало Дженніфер Темпл.

Отруєння кофеїном також може проявляти себе у вигляді головного болю, кислотного рефлюксу, а при досить високих дозах - тремтіння або блювоти, сказала доктор Едрієнн Х’юз, медичний токсиколог і доцент кафедри невідкладної медицини Орегонського університету охорони здоров’я та науки.

Втім науковці констатують, що більшість людей "добре налаштовані" на свою реакцію на кофеїн і самостійно коригують рівень споживання кави залежно від свого самопочуття. Тож поява важких побічних ефектів від вживання кави є вкрай рідкісним явищем, каже доктор Х’юз.

За її словами, на практиці передозування кофеїном найчастіше відбувається не через надмірне споживання кави, а через неправильне споживання концентрованих форм кофеїну у вигляді порошкових концентратів та домішок. Такі зокрема зустрічаються в енергетичних напоях та деяких видах так званого спортивного харчування.

У більшості випадків вам потрібно буде спожити за короткий строк принаймні 10 000 міліграмів кофеїну — що еквівалентно приблизно 50-100 чашкам звичайної кави — щоб це було потенційно смертельним, каже доктор Х’юз.

Якщо ж ви споживаєте кофеїн у вигляді звичайної кави, він може спричинити короткочасне підвищення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, особливо якщо ви не вживаєте його регулярно. Але зазвичай це не шкідливо. Дослідження також показують, що регулярне вживання кави не підвищує артеріальний тиск та загалом не порушує нормальний серцевий ритм навіть в довгостроковій перспективі.

Однак, якщо ви вже маєте аномальний серцевий ритм, або помічаєте не нормальне серцебиття після кофеїну, краще зменшити споживання кави і тим паче кофеїнових концентратів, каже Х’юз. Крім того, за словами доктора Роба ван Дама, надмірне споживання кофеїну під час вагітності може підвищити ризик викидня.

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США стверджує, що для здорової дорослої людини цілком безпечним є споживання 400 міліграмів кофеїну на день – це приблизно 4-6 чашок кави залежно від міцності. Американський коледж акушерів і гінекологів рекомендує під час вагітності вживати не більше 200 міліграмів кофеїну на день.

Інша справа, що організм деяких людей може досить повільно розщеплювати кофеїн, тож випита під вечір чашка кави може спричинити безсоння. Тут варто зважати на реакцію власного організму.

Примітно, що куріння тютюну може значно пришвидшити метаболізм кофеїну, тому курцям може знадобитися більше кофеїну, щоб відчувати себе бадьорими.

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