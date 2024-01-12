Процес переохолодження робить клітини різних тканин тіла крихкими та завдає болю.

Екстремальні холоди є справжнім викликом для організму людини.

Наше тіло використовує рецептори для вимірювання температури. Якщо вона падає, організм намагається активізувати метаболізм, щоб зберегти баланс. Метаболізм зігріває тіло. У цьому процесі важливу роль відіграє кровообіг. Оскільки від холоду кровоносні судини звужуються, ними починає переміщатися недостатня кількість крові, пише "Німецька хвиля".

Цей процес робить клітини різних тканин тіла крихкими та завдає болю. Спочатку холод вражає пальці рук і ніг, ніс і вуха, а якщо температура тіла продовжує знижуватися, то змін зазнають серце, легені, мозок і вони починають працювати обмежено.

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Якщо температура тіла опускається на два градуси, настає переохолодження. Тоді організм починає працювати ще активніше, щоб захистити себе, тому підвищується тонус м'язів, і це викликає тремтіння в тілі.

Коли температура тіла опускається до 32 градусів, то тремтіння припиняється і це погано. Це означає, що в організмі просто не залишилося енергії - її не вистачає навіть для того, щоб тремтіти. За цих умов мозок і нервові закінчення більше не передають сигнали, і людина починає відчувати оніміння в руках і ногах. У цій фазі біль зникає, але сама людина вже не взмозі рухатися і розмовляти.

Коли температура тіла опускається нижче 29,5 градуса, головний мозок перестає працювати. Людина в такому стані втрачає свідомість. Замість 60 ударів серцебиття скоротиться до 1-2 ударів на хвилину. Кров більше не перекачується по тілу достатньо швидко, що в більшості випадків спричиняє смерть від холоду.

Переохолодження: що робити

В останні дні в Україні панує морозна погода. Тому один із ризиків, з якими зіткнулися люди – переохолодження. Воно розвивається поступово і є дуже небезпечним. Як пояснили в Міністерстві охорони здоровʼя, є три ступеня переохолодження. Для кожного з них характерні свої ознаки.

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