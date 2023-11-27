В Україні суттєво погіршилися погодні умови – регіони накрив справжній зимовий шторм. Один із ризиків, з яким зіткнулися люди, – переохолодження. Воно розвивається поступово і є дуже небезпечним.
Як пояснили в Міністерстві охорони здоровʼя, є три ступеня переохолодження. Для кожного з них характерні свої ознаки.
У людей з першим ступенем переохолодження присутні лихоманка, втома й сонливість, а також слабкість. Крім того, розвивається холодове тремтіння мʼязів і зʼявляється "гусяча шкіра".
Під час другого ступеню переохолодження холодове тремтіння досягає максимуму. Зʼявляється поверхневе охолодження. Сонливість переходить у розлад свідомості.
До ознак третього ступеню переохолодження належить гіпотермія (вам перестає бути холодно). Цей стан є дуже небезпечним, оскільки гіпотермія може призвести до зупинки дихання та серця. Можлива втрата свідомості. Людині потрібна термінова допомога.
Якщо у вас або у людини поряд є ознаки загального переохолодження, у МОЗ рекомендують дотримуватися таких порад:
- перш ніж надавати допомогу переконайтеся, що вам, постраждалій людині і іншим не загрожує небезпека. Тільки тоді можна перейти до наступного кроку;
- перемістіть людину до теплого приміщення;
- заспокойте її та поясніть свої подальші дії;
- викличте екстрену медичну допомогу, дотримуйтеся вказівок диспетчера;
- зніміть з людини холодний, вологий одяг;
- якщо вона при тямі, дайте їй безалкогольні теплі напої;
- накрийте людину термопокривалом/покривалом;
- забезпечте їй постійний нагляд до приїзду медиків;
- якщо до приїзду лікарів стан людини погіршується, повторно зателефонуйте диспетчеру екстреної медичної допомоги.
Також за можливості варто зібрати у людини чи тих, хто поряд, всю можливу інформацію щодо обставин отримання холодової травми. Її необхідно передати медикам або диспетчеру.
Якшо до приїзду бригади "екстренки" людина з переохолодженням знепритомніла, визначте, чи має вона ознаки життя. Якщо ні – у МОЗ радять розпочати серцево-легеневу реанімацію.
Негода в Україні
Останні дві доби в Україні вирує потужна негода. Багато областей накрили снігопади. Чи не найгірша ситуація наразі на Одещині. Траси там замело – водії опинилися заблокованими у своїх автівках, довелося залучати БТРи. Школи перевели на дистанційку.
Та сніг – не єдина проблема, через вітер впала частина труби на котельній. Внаслідок цього без опалення залишилися мешканці одного з чотирьох районів Одеси.
Уже відомо про перших жертв негоди. На вулицях Одеси виявили трьох загиблих. Одна з версій – що люди загинули від переохолодження.