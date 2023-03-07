Спочатку треба звернутися до сімейного лікаря з паспортом та іноземним COVID-сертифікатом.

У застосунку "Дія" з’явилась можливість генерації COVID-сертифікату після щеплення, зробленого за кордоном.

Як повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, спочатку треба звернутися до сімейного лікаря з паспортом та іноземним COVID-сертифікатом. Він перевірить справжність сертифіката, відсканувавши QR-код спеціальним зчитувачем, та внесе інформацію до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Далі - у кілька кліків громадянин може згенерувати сертифікат у "Дії". Щоб згенерувати сертифікат, треба зайти у застосунок "Дія"; натиснути "Послуги" СOVID-сертифікати; вибрати, який саме сертифікат вам потрібен, та натиснути "Отримати"; поставити галочку, щоб дати згоду на передачу даних з електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у "Дію".

Відео дня

Оновлення в "Дії" - останні новини

З 27 лютого на порталі "Дія" наречені можуть подавати заяви про держреєстрацію шлюбу повністю онлайн та обрати місце, дату й формат церемонії.

Також наприкінці лютого на порталі "Дія" запустили бета-тест нової процедури отримання дозволів на будівництво.

З 6 березня у додатку "Дія" можна отримати електронні судові рішення.

Вас також можуть зацікавити новини: