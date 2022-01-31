У столиці за 4-й тиждень у порівнянні з попереднім кількість хворих на грип, ГРВІ та СОVID-19 зросла у 1,8 раза.

У столиці рівень захворюваності на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19, майже на 30% вище епідпорогу.

Про це повідомляється на сайті київської влади з посиланням на ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ".

Зазначається, що за 4-й тиждень цього року в Києві зареєстровано 30 тис. 430 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19.

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"Епідемічний поріг рівня захворюваності перевищено на 28,7%, що вказує на високий рівень інтенсивності епідемічного процесу", - йдеться у повідомленні.

Міська влада звертає увагу, що у місті спостерігається зростання захворюваності у 1,8 раза у порівнянні з попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дітей, так і дорослих. Так, захворіли 11 тис. 944 дитини (зростання у 1,8 раза) та 18 тис. 486 дорослих (зростання також у 1,8 раза).

У структурі захворюваності діти становлять 39,3% (попереднього тижня – 39,1%), з них 61,5% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 7 тис. 348 випадків серед школярів.

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 695 осіб, з них 156 – діти.

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