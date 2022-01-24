Наразі рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 30%.

У столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19, на 41,8% у порівнянні з попереднім тижнем.

Як повідомляється на офіційному сайті Київської влади, зростання відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення.

Так, за 3-й тиждень 2022 року у місті зареєстровано 16 тис. 891 хворого на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19. Дітей захворіло – 6 тис. 599 (зростання на 34,8%), дорослих – 10 тис. 292 особи (зростання на 46,7%).

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У структурі захворюваності діти становлять 39,1% (на попередньому тижні – 41,1%), із них 55,5% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 3 тис. 661 випадок серед школярів.

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовані 560 осіб, із них 145 – діти.

Зазначається, що наразі рівень захворюваності в Києві нижчий епідемічного порогу на 28,6%.

Як повідомляв УНІАН, за 2-й тиждень 2022 року у Києві було зареєстровано 11 тис. 912 хворих на грип та ГРВІ. До медичних закладів були госпіталізовані 497 осіб, із них 108 – діти. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ був нижчий епідемічного порогу на 49,6%.

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